Estos son los efectos de la "terapia de compras" en nuestro cerebro

¿Quién puede negarse a una salida ocasional de compras? A pesar de que pueda no ser tan beneficioso para nuestro bolsillo, una sesión de ‘shopping’ no viene mal cuando la tristeza no puede diluirse con charlas compasivas y consejos de familiares. Desde activar la “hormona de la felicidad” hasta estimular nuestros sentidos, la neurociencia y la psicología advierten los efectos de este mecanismo terapéutico.