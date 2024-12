"Lo sacaron del auto y se lo llevaron": el desgarrador testimonio del hermano del gendarme argentino detenido en Venezuela

Aun así, Kevin Gallo reclamó que ni siquiera tenían conocimiento de que el gendarme se encontraba preso. “Nosotros nos comunicamos con Gendarmería, les contamos la situación y nos dijeron que estaban trabajando en eso con Cancillería, pero no nos dan información. No nos dicen que está preso en Venezuela ni nada”, comentó. Además, mencionó la angustia que pasa su familia en este duro momento: “Mi mamá tiene una incertidumbre de no saber dónde lo tienen. No puede ni hablar”.