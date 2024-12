Taylor Swift cumple 35 años: todos los récords que batió la artista a lo largo de su carrera

Taylor ha sido nominada a Canción del Año en los Grammy más veces que cualquier otro artista: un total de 7 hasta la ceremonia de 2024. Ha sido nominada por “You Belong with Me” (2010), “Shake It Off” (2015), “Blank Space” (2016), “Lover” (2020), “Cardigan” (2021), “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)” (2023) y “Anti-Hero” (2024).