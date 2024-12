Taylor Swift cerró The Eras Tour: la descomunal cifra en dólares que ganó

Un detalle no menor es que en esa cifra mencionada que refleja las ganancias de las entradas no se incluyen ni el merchandising oficial que se vendió durante los shows ni tampoco los tickets de reventa, consignó La Nación. A su vez, tampoco se contemplaron las ganancias de Taylor Swift: The Eras Tour, la película de su gira que se trasmitió en la pantalla grande y que actualmente está disponible en la plataforma de streaming Disney + ni tampoco de Taylor Swift: The Eras Tour Book, el libro de casi 300 páginas que lanzó hace unos pocos días en los que recapituló lo que vivió sobre el escenario en los 21 meses que duró su gira.