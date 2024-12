Con el aumento confirmado, ¿cómo quedarán las jubilaciones de Anses desde enero?

Para los jubilados y pensionados con un ingreso no mayor al básico se sumará el bono de $70.000, según confirmó al diario La Nación el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros. Y quienes tengan un haber mensual mayor al mínimo, pero que no supere la cifra integrada por el mínimo más $70.000, es decir, un ingreso no mayor a $335.907, percibirán un adicional de un monto tal que se complete esa cifra. Por ejemplo, si el haber ya reajustado es de $300.000, habrá un plus de $35.907.