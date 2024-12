Un estudio en los Valles proyecta a la yerba del pajarito como antiinflamatorio y analgésico

Actualización de conocimientos milenarios

Se podría estar ante una alternativa terapéutica para el ibuprofeno, la morfina y el corticoide. “Con nuestro extracto acuoso liofilizado, conseguimos una efectividad superior al 50% como analgésico y cerca del 60% como antiinflamatorio”, indicó Villagra. La doctora Vera también comentó la posibilidad de incrementar la dosis de los principios activos de la planta para volver más efectivo el compuesto. “El hecho de que un producto sea natural no significa que sea inocuo o que no pueda tener efectos secundarios”, advirtió. Cabe destacar que la planta de los Valles representa una opción terapéutica a los antiinflamatorios no esteroides (AINE) que, consumidos a largo plazo, pueden provocar problemas gástricos.