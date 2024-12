¿Cuál fue la sanción del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal para Atlético Concepción?

“Fue tremendo. Cuando invadieron la cancha, estábamos todos en el banco de suplentes, algunos llorando, otros gritando de dolor, algunos con puntazos en la pierna. A mí me dieron en la cabeza con una botella. Me quedaban algunos metros para el vestuario, me toco la cabeza y veo que la tenía llena de sangre. Cuando llegué al vestuario me bajó la presión”, continuó Lucena, a quien debieron hacerle cuatro puntos por ese golpe.