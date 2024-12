Recetas electrónicas en Tucumán: ¿desde cuándo estarán vigentes?

El farmacéutico también destacó la diferencia entre receta manuscrita, electrónica y digital. "La receta digital está firmada electrónicamente y no necesita más validación. La electrónica, en cambio, debe imprimirse y firmarse manualmente si el médico no tiene firma digital. Las tres modalidades están vigentes en la provincia, y no todas las farmacias tienen aún la infraestructura necesaria para un sistema completamente digitalizado", añadió.