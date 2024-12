La era Soso arranca con desafíos

Un caso particular es el del volante Rodrigo Fernández Cedrés, cuyo futuro parece estar lejos del club. Newell’s no ejercería la opción de compra por el uruguayo, y el jugador habría decidido no participar en los partidos restantes de la temporada. Esta situación genera incertidumbre sobre su continuidad y deja un vacío en un equipo que ya enfrenta bajas importantes, como la lesión de Lucas Hoyos, que obligará al debut del arquero juvenil Josué Reinatti.