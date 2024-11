A Diego Ruiz dejar de ser "tachero", lo hizo mejor boxeador

"El Profeta" hace un mes atrás peleó en México con quien fue campeón juvenil mexicano, David Picasso. Ante "El Rey" también invicto perdió, pero dejó una buena impresión tras los ocho rounds en los que combatieron. "A los mexicanos les gustó mi estilo. No me entregué", indicó. Ruiz apuntó que a esa pelea no llegó al cien por ciento, pero en esta la preparación fue mucho mejor. Ya instalado hace varios días en la ciudad del combate, acompañado por su equipo encabezado por su padre, Rubén quien lo entrena, Ruiz siente que desde que se dedica de lleno al boxeo profesional, puede subir con otro tipo de sensación al ring. Más seguro, se podría decir. "Hace tiempo ya pude dejar el taxi y dedicarme al boxeo. Tuve la posibilidad de poder invertir mi platita y poder estar viviendo de eso y tener tiempo para entrenar", dijo con orgullo.