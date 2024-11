El rompecabezas de Federico van Mameren: el hallazgo de mercadería destinada a ayudas sociales y el miedo a hablar

Luego, agregó que ese hecho habla de cómo vive nuestra sociedad. “Había un señor que estaba robando y haciendo mal uso de mercaderías tuyas, había un vecino que lo sabía y no podía hablar. Había alguien que decía representar al poder público y actuaba con impunidad hace años. Estamos en el siglo XXI. Desde el Gobierno advierten de que ellos dieron a conocer el hecho, que la Justicia debe actuar y que se va a castigar al verdadero responsable. Buenísimo. Pero mientras que la fiscal va a trabajar en esto, sería bueno que alguna autoridad del Poder Ejecutivo (PE) pudiera decir quién autorizó y determinó que ese lote podría estar en ese lugar. No debe ser tan difícil. Si un periodista solo le consultó a una persona que camina por el lugar, no podrá encontrar el Poder Ejecutivo (PE) quien es ese legislador. No debe ser tan difícil”.