VIDEO. La mercadería de Desarrollo Social secuestrada debía estar en Villa 9 de Julio

Del caso de Manantial Sur a la denuncia del Ejecutivo en enero

El caso de la mercadería secuestrada dejó comprometidos a un hombre de 39 años y a su padre, ambos dirigentes sociales con actividad en barrios de sectores vulnerables. Los dos muestran sus tareas en las redes sociales, donde publicaron además las habituales fotos que se toman los militantes barriales con los referentes políticos. Incluso, colaboraron de forma estrecha en la última campaña electoral con un candidato a legislador por el oficialismo que no logró llegar a la banca. Aunque no tiene vinculaciones con este caso, en Tucumán se había registrado un antecedente reciente de una investigación judicial por maniobras con alimentos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. El expediente se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios. Por el hecho, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez (los tres defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde). Una de las hipótesis es que los lotes eran retirados de un depósito contratado por el Gobierno provincial, perteneciente a la firma Hacha de Piedra, para luego ser revendidos, a sabiendas de que estaba prohibida la comercialización de estos productos. Entre los elementos secuestrados había arvejas, puré de tomates, fideos, harina, leche en polvo, azúcar, arroz y aceite, entre otros comestibles.