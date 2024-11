La bronca de los jugadores de Gimnasia de Mendoza tras el empate frente a San Martín de Tucumán

"Fue un partido muy bueno en todas las líneas. Nosotros tuvimos la más clara, pero no quiso entrar. Me da mucha bronca porque, supuestamente, es un equipo que ganó la otra zona por choreo, sacando no sé cuántos puntos y acá no vino a jugar. Ellos no patearon al arco, literalmente. Fuimos amplios dominadores", opinó el volante Ignacio Antonio en diálogo con MDZ online.