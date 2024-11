Huracán y Boca aburrieron a todos e igualaron 0-0

Con la cabeza más en las semifinales de la Copa Argentina ante Vélez de la próxima semana que en la Liga Profesional, Fernando Gago eligió un “mix” entre algunos habituales titulares, y otros jugadores que no tienen tanto rodaje. Sin ir más lejos, entre los “11” que saltaron al campo de juego estuvo Frank Fabra, que no jugaba un partido oficial desde fines de julio; y también Sergio “Chiquito” Romero, que perdió el arco a manos de Leandro Brey. Esa decisión de Gago se notó en el juego: Boca estuvo inconexo, y no pudo generar demasiado de mitad de cancha.