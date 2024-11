Alberto Fernández denunció a la madre de Fabiola Yáñez: la acusó de falso testimonio

Ercolini citó a declarar a Cantero, quien afirmó que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años, y dijo que mantuvieron una relación de “confianza y amistad” con el exmandatario. En ese contexto, cuando el fiscal le preguntó por qué no habló con el exmandatario sobre la violencia que sufría Yañez, sostuvo: “Porque es algo de su vida privada, que no me correspondía decirle nada”.