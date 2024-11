El padre de Mauro Icardi rompió el silencio sobre la polémica con Wanda Nara

"Yo estoy bien, Trabajando mucho", contestó sobre su estado de ánimo ante esta situación. El cronista de Intrusos preguntó por las chances de que su hijo y la conductora se reconcilien, pero Juan Carlos Icardi no respondió en profundidad y prefirió evadir: "Son cosas de grandes. No sé. Eso es cosa de ellos". De esta manera, el padre de Mauro Icardi dejó en claro que por el momento no tuvo diálogo con su hijo y con Wanda Nara, pese a que sí dio la certeza de que hace tiempo no ve a sus nietas.