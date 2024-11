Sergio Feferovich y la música de “sus” ideas

El protagonista

“Es un concierto de piano en donde el piano es el protagonista, pero también hay muchos muchas anécdotas, hay mucho humor y hay mucha pedagogía. La idea es que la gente se vaya también con un contenido y también mostrar diversos compositores. Siempre pensé que la música es para todos. No hay que saber, no hay que entender. Todos somos seres humanos, todos nos emocionamos y con ser sensible es suficiente”, dijo el músico.