Innovación en Urología: láser 120 watts. el más potente del NOA, en el Sanatorio del Sur

Actualmente hay tratamientos con láser, sin embargo en el ámbito de salud del NOA, no había precedentes de un láser con tanta potencia, como el láser Lumenis Pulse 120watts con tecnología MOSES 2.0 que existe hoy en el Sanatorio del Sur para la realización de procedimientos urológicos, incluyendo la cirugía de próstata HOLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) y tratamientos para la litiasis urinaria (cálculos renales).