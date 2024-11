Juicio contra Yapura Astorga: “¿Había necesidad de delinquir?”, se preguntó el fiscal

Los alegatos

Luego de más de dos meses de audiencias comenzaron los alegatos. El primero en tomar la palabra fue el titular de la Fiscalía, Daniel Marranzino, quien hizo un esbozo de la causa y advirtió sobre el enriquecimiento ilícito. “En estos hechos no hubo influencia de nadie. Ni de terceros ni de la política. Estos delitos no son comunes. Se trata nada más ni nada menos que de la administración de la gestión de un ente oficial como lo es la municipalidad de Tafí del Valle, una ciudad conocida mundialmente. ¿Había necesidad de delinquir?”, se preguntó el fiscal. Y agregó: “Aquí no hubo hechos aislados, se trata de una acción en conjunto. Hay una familia desde antes de 2011 con un cambio patrimonial no estimable. No hay precisión del daño causado. No son hechos casuales”. Marranzino afirmó que “Yapura Astorga era el titular de la administración municipal. Es el autor principal y necesario. El tenia el manejo total de la situación y gozaba del afecto y del consenso de los ciudadanos. De él dependía el manejo y administración de los bienes de Tafí del Valle. El involucró a su pareja y a su hija en toda esta operación”. En ese sentido dijo que el intendente, su pareja y su hijo conformaba “un grupo económico familiar”. “No era una familia que estuviera pasando miseria y asi y todo hay un incremento que no fue justificado”, le dijo el fiscal a los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica. A su turno el auxiliar Rafael Heredia Carreño indicó que “ella (Mustafá) había adquirido dos inmuebles, automotores y el hijo automotores y propiedades. El intendente no registra automotores a su nombre. Él usó el dinero del erario público con maniobras engañosas. Lo que el intendente cobraba era insuficiente como para comprar autos o inmuebles. El no tenía nada a su nombre, pero estaba autorizado a usar los autos y bienes que tenían su concubina y su hijo”. Y aseveró que Yapura Astorga “no presenta declaraciones juradas de 2011 a 2015. No se encuentra justificado su incremento patrimonial. La función de intendente le permitió engrosar el patrimonio familiar. El enriquecimiento ilícito está probado, y para lograrlo se valió de su posición como intendente”. Por su parte, el otro auxiliar fiscal Gerardo Arch explicó que “las compras deben hacerse por licitación pública y eso no se hacía. La ley da excepciones para temas de necesidad y urgencia, pero en estos casos nunca estuvo justificado”. “El armado de las compras a través de necesidad y urgencia tenía como único motivo beneficiar al ex intendente. Yapura Astorga se compraba el mismo la mercadería. Es decir desde la municipalidad a su propio comercio”, dijo, y luego amplió: “No se le daba la oportunidad a la Municipalidad de cotejar precios y luego comprar. En este caso se comerciaba solamente en el negocio del intendente y de su concubina. Hay facturas del mismo día copiadas textuales una a otra para justificar de alguna manera los dineros que se desviaban”, explicó Arch.