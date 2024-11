Yerba Buena: escala la tensión en el Concejo Deliberante por una denuncia

Sorprendido

Apud, por su parte, afirmó a LA GACETA que no estaba al tanto de que su colega haya iniciado un trámite en su contra. No tengo ninguna notificación”, aseguró. Por otra parte, reconoció que mantuvo un encuentro con Garolera, pero negó que haya habido algún tipo de inconveniente. “Tuvimos una reunión en excelentes términos; no hubo agresiones de mi parte”, dijo . Y agregó: “me sorprende ingratamente. A veces la política se mete en el medio”.