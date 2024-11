Así fue el polémico debut de Spreen con la camiseta de Riestra en la Liga Profesional

“Lo único que sé es que Iván vende latitas ya mí me paga la latita . Entonces, que venga. Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro. Nos quedan 10 finales y va a ser duro. Tenemos que saber que no podemos regalar nada”, dijo el “Ogro” sobre la inclusión de Spreen.