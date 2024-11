Álvarez convirtió para Atlético de Madrid y llegará entonado a la Selección Argentina

El que no llegará de la mejor manera es Lionel Messi, que si bien anotó de cabeza en el duelo contra Atlanta United, Inter de Miami quedó eliminado de la MLS. En tanto, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos, otros de los delanteros de la “Scaloneta” no pudieron aprovechar sus chances. “Toro” no tuvo un buen partido en el 1 a 1 de Inter y Napoli, mientras que “Tati” falló tres chances claras en el triunfo 1 a 0 de Lazio sobre Monza.