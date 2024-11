Caputo celebró el primer tramo del blanqueo

Ahora se abre una segunda etapa, en la que el impuesto especial subirá al 10% y en la que solo se podrán declarar cuentas o bienes registrables. Aquí el umbral de U$S 100.000 actúa como un mínimo no imponible. El impuesto especial se paga por lo que excede. Es decir, una casa de U$S 200.000 paga por solo U$S 100.000 cotizados al valor oficial, lo que hace también que el pago sea más barato.