Seleme renunció a la comisión que analiza el contrato de EDET y dejó un mensaje para Jaldo

Seleme también cuestionó, una vez más, el rol del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), y aseguró que el organismo no ha cumplido con su deber de fiscalizar el servicio de EDET. "Los dos culpables del desastre energético de la Provincia son Edet y el Gobierno de Tucumán. Edet hace lo que quiere, el Ersept no controla nada y el Gobierno de la Provincia no invierte en las obras que debería", manifestó finalmente.