El Financial Times advierte sobre el “tsunami de juicios” que enfrenta la Argentina

Por otra parte, la nota puso de relieve la discrepancia que existe en el número final de indemnizaciones que tendría que abonar el país. Cálculos privados estiman un total de US$ 31.000 millones sin intereses mientras que "fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era altamente especulativa, ya que incluye más de US$ 12.000 millones en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado”.