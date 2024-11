El imputado por acoso estará con preventiva

Ayer se conoció el resultado del examen practicado a F.A.P, en el cual se informa que no se requiere la internación voluntaria del hombre. “Al momento de la evaluación no se identifica riesgo para si ni para terceros por lo que no hay criterios de información. Se recomienda proceso de evaluación mediante junta médica para arribar a un diagnóstico preciso”, sostuvieron los profesionales que intervinieron en la evaluación. Es así que F.A.P deberá ser trasladado a Villa Urquiza o en su defecto a una comisaría para cumplir los 15 días de prisión preventiva.