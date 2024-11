Causa por acoso: “Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva”

“Hace 12 años que vengo haciendo denuncias porque una persona que yo no conocía aparece en mi domicilio alterando la paz de mi entorno. Me perseguía a la salida de donde estaba y la verdad es que estoy cansada; nadie puede vivir 12 años psicológicamente estable con una persona acechándote. Si vos le dijiste desde el primer momento “no aparezcas más”, eso tiene que ser así. Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva; porque yo no sé si él va a estar en la puerta de mi casa con un cuchillo, con un arma o qué quiere. Quiero que de verdad haya una conclusión para esta historia y que no se acerque más a mi vida”, manifestó F., la joven que viene denunciando hace más de una década a un hombre de 45 años por reiteradas situaciones de acoso.