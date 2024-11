Sabrina Rojas le confesó a Ángel De Brito que tendría una noche de pasión con un famoso actor

La aclaración de Sabrina Rojas tras confesar que estaría con Esteban Lamothe

Como era de esperarse, De Brito puso en duda que hubiera pasado algo entre ellos por lo que Sabrina aclaró rápidamente: “¡Seguro que no pasó nada con él! Si alguna vez hubiera pasado algo con Lamothe, créanme que no me lo olvidaría. ¡Cómo no voy a acordarme!”.