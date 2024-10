"Maligno" Torres reclamó más inversión del Estado en el deporte: “Estoy un poco desilusionado”

El sustento para seguir adelante

"Entiendo la situación del país, la comprendo, no me queda otra opción, tengo que estar agradecido, por supuesto -dijo-. Ahora, como atleta creí que llegar a una medalla olímpica era establecerte como deportista, tener un sustento para seguir con lo que soñaste, te sacrificaste, invertiste en esto, y crees que cuando llegas a las olimpiadas podés respaldarte para no quedar tirado. Lo esperé de esa manera, no sé si la expectativa fue muy alta”, agregó.