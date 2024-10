Luis Fonsi está listo para recordar, bailar y cantar

Vigente

El músico dijo que no sabe si hay una clave para mantenerse vigente tantos años, pero remarca la importancia de la disciplina en su labor y no tener miedo de reinventarse. “Lo importante son las canciones, es la materia prima, cantar con el corazón en la mano y no cambiar mi forma de ser. La única razón por la que estoy aquí es por el público y siempre tengo eso en frente. Todo ha sido a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, de no darme por vencido, como dice la canción”, expresó.