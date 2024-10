"Ciudades inteligentes": cómo su implementación beneficiaría a San Miguel de Tucumán

Sin embargo, Bellocchio destacó que la clave de una ciudad inteligente no es solo la tecnología, sino la visión de los gobiernos y su capacidad para comunicarse con los ciudadanos. “A veces el vecino no ve el impacto de estas tecnologías porque no se comunica adecuadamente. Es importante que los gobiernos muestren cómo estas tecnologías mejoran la vida diaria”.