Grabois reiteró que quiere ser presidente: "Sería mejor que Cristina Kirchner, que Axel Kicillof y que Néstor"

Grabois reconoció que puede no volver a tener la oportunidad de ser candidato a presidente como en 2023 "porque no estoy bien posicionado", según definió, pero en ese caso avisó que buscará negociar la incorporación de políticas elaboradas por su espacio al plan de gobierno de la alianza peronista: "Puede haber gente que me caiga muy bien discursivamente, muy prolija, muy linda, muy íntegra, pero que después no tenga programa y no lo desarrolle. Y puede haber gente que no me guste tanto o que no tenga las conductas que a mí me gustan y que acepte un programa y que lo desarrolle", explicó en la entrevista, reproducida por Infobae.