Interna del PJ: "Ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron", le reprochó Jaldo al kirchnerismo

Momentos después, llegó la respuesta del gobernador tucumano: "Con mucho respeto, senador Parrilli, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos. Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur. Y cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete, usted y su séquito me pedían que no me haga cargo de la Gobernación. Por supuesto, nunca le acepté ni a usted ni a nadie, porque soy peronista y amo a mi provincia y soy un hombre democrático por excelencia. No sé si todos pueden decir lo mismo. Y le repito, no soy camporista, ni kirchnerista. Vamos a dirimir las diferencias en la interna, como corresponde".