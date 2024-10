Jaldo apuntó luego que, a lo largo de la historia, distintos gobernadores peronistas tuvieron que mantener una relación con la Nación, a pesar de no coincidir con el signo partidario. Y reprochó que hay “egoísmo político” en los cuestionamientos. “¿O no nos acordamos acaso cuando el ex gobernador Juan Manzur lo visitaba al presidente Macri, y el presidente Macri venía a Tucumán a visitarnos?¿No nos acordamos cuando Manzur pidió a los diputados de Tucumán que voten leyes que no beneficiaban a los jubilados?”, ironizó. E insistió con que, para su gestión, “primero está Tucumán, y después está la política partidaria”. “Aun siendo oposición, se puede colaborar. Yo soy oposición del Gobierno nacional, y sin embargo colaboro. El presidente Milei es oposición del Gobierno provincial; y sin embargo, se pueden fijar en las obras que enumeré. No se trata de hacer oposición por la oposición misma, ni de apostar porque el Presidente caiga, ni de tirar del mantel, como muchos están deseando y trabajando para eso”, aseguró Jaldo.