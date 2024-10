Las nueve cosas que debe hacer un hombre para conquistar a Wanda Nara: ¿Icardi no las cumplió?

Apenas Wanda Nara publicó los requisitos que debería cumplir un hombre para llamarle la atención, extalló la polémica: ¿acaso fue un posteo para Icardi? ¿El jugador del Galatasaray no cumplió con las expectativas de la empresaria? Lo cierto es que, más allá de unas meras conjeturas, Nara no confirmó haber dedicado el posteo y eligión no dar nombres.