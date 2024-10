L-Gante visitó el programa de Susana y confesó cuál es su situación con Wanda Nara

El cantante de RKT se mostró contundente en sus respuestas: “No me voya dejar boludear”

La respuesta no conformó a la diva quien siguió indagando. “¿Te enamoraste de Wanda?”, le preguntó sin reparos y el cantante respondió que “habían pasado muchas cosas”. Con aquellas respuestas L-gante dejó entrever que había pasado algo más que no podía ser revelado. “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir?”, reveló el cantante de RKT . “Es raro”, dijo el padre de Jamaica, al referirse a esa dinámica en la que él debía medir sus palabras y sus acciones para no complicar más la situación.