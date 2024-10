La oradora más joven de la historia del TEDx Yerba Buena 2024 denunció el "adultocentrismo"

Al preguntarle qué consejo les daría a otros chicos y chicas que, como ella, desean hacer un cambio, Abril fue contundente: "nuestra edad no tiene por qué ser un impedimento para nada. Nuestro conocimiento y nuestras experiencias son muy ricas, y siempre podemos más. Si hay algo que no nos gusta, lo podemos cambiar, aunque nos digan que no. Si no podemos solos, mejor en comunidad. Todos podemos ser agentes de cambio, no se necesita nada más que la iniciativa y mandarse".