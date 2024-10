Otro funcionario que se va: el Gobierno echó al subsecretario de Trabajo

De todas formas, el regreso de Pitrau no es seguro: “No lo vemos”, confió una alta fuente oficial. Su nombre surgió por su pertenencia al PRO y porque fue secretario de Trabajo en la gestión ministerial de Triaca durante el gobierno de Macri, además de tener fluidos contactos con los sindicalistas. Pero desde Capital Humano advirtieron a Infobae: “Aún no hay reemplazo, pero no sería del PRO”.