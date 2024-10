Flexibilizan el cepo cambiario para el pago de importaciones

Mientras tanto, la entidad monetaria nacional sigue comprando divisas y ayer logró adquirir U$S 115 millones en el mercado de cambios. De todos modos, las reservas brutas cayeron en U$S 20 millones hasta los U$S 28.274 millones. Así, ya logró comprar U$S 760 millones en lo que va del mes y se encamina a cerrar octubre por encima de los U$S 1.000 millones.