Postura de Los Balcanes: “La empresa cumple con todas las normativas ambientales”

- Como le dije, no conozco tales informes. No obstante, por lo que ha trascendido hasta aquí no sé si hay tanta diferencia: coinciden en que no se trata de vinaza, y la presencia de fenoles es compatible con la tesis de que se trata simplemente de agua de lluvia. Lo que ratifico es que bajo ningún punto de vista se trató de efluentes ilícitamente dispuestos por el ingenio La Florida.