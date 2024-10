El arte sana la mente en el hospital Avellaneda

No obstante, ellas no son las únicas que ven los efectos positivos, sino también los profesionales que las acompañan. “Hoy en día estamos bastante desbordados no solamente en demanda, sino también en la complejidad de las presentaciones de los padecimientos por lo que contar con un espacio tan creativo y lúdico, también nos ayuda a repensar nuestra práctica y modos de intervención”, reflexionó Jerez.