Comenzó la era Gago en Boca: ¿Cómo fue su primera práctica y qué dijo en su presentación?

La llegada de Gago a Boca también levantó cierta polémica. El DT activó la cláusula de rescisión de alrededor de U$S 2 millones para salir del club mexicano. “Yo recibí la llamada el martes pasado. Tengo testigos. Pero cuando se empezó a hablar, siempre se me puso una duda: ‘Si me llama, ¿qué decisión tomó?’. Fue una decisión fácil y creo que es lo mejor para mí”, señaló.