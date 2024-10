Guardiola ratificó a Messi como el mejor futbolista de la historia: “Quizá le falte el respeto a Pelé y Diego Maradona”

“Creo que lo que ha ocurrido es que, en todos los sentidos, Pep ha arruinado el fútbol. Ha enseñado a todo el mundo que puede jugar un fútbol de posición, y no puede. No todo el mundo puede hacerlo, solo tres equipos en el mundo pueden hacerlo realmente bien. A veces hay que ser resolutivo”, expresó Tim Howard, ex arquero de la selección de Estados Unidos, con la que fue tres veces mundialista.