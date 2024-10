Por qué es importante reglamentar la ley para el alzheimer en Tucumán

“Creo que lo más importante es que no tenemos planes o no se reglamentan, no se asignan fondos para poder implementarlos porque hay un estigma hacia las personas con demencia. Se considera que la demencia o el alzheimer es una parte normal del envejecimiento, lo cual no es así”, indica Aguilar, que también es director regional para América Latina y el Caribe de la federación ADI (alzheimer’s Disease International).