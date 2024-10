Carrera 21K LA GACETA: la excusa perfecta para compartir

A pesar de sus múltiples responsabilidades como jefe de cirugía y su dedicación a la medicina, Lemme ha sabido encontrar el equilibrio para seguir entrenando. “Cuanto menos tiempo tenés, más eficiente te volvés. Yo tengo mi rutina organizada: nado tres veces por semana, corro dos días, y los fines de semana son para la bicicleta”, detalló sobre su exigente rutina. Reconoce que los entrenamientos ayudan no solo a su cuerpo, sino también a su mente. “El deporte me permite desconectar del trabajo y reducir el estrés. Siendo cirujano, es fundamental encontrar una forma de liberar tensiones. Mi hijo, que hace natación en aguas abiertas, también me motivó a entrenar con la bicicleta, y eso me llevó a empezar con el triatlón”, explicó.