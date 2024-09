Cumple una década como runner y festejará en los 21k LA GACETA

La cita con el deporte que eligió por encima de otros será la número 21 en su historial competitivo. “Andaba mucho en bicicleta, pero quería hacer algo un poco más físico. Me largué y no pensé que me iba a gustar tanto”, afirmó el hombre de 40 años. El motivo del festejo radica un poco también en que el chofer de autos empezó de adulto con este deporte. Pensar que se iba a diagramar un calendario festivo no lo tenía en sus planes. “A veces uno se tiene poca fe, no me lo esperaba. Pero los entrenamientos y las carreras dieron sus frutos, y siempre me sentí muy bien”, reconoció.