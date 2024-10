Silvia Elías criticó las palabras del Jefe de Policía: "Muestran un abandono total de la función pública"

"El Jefe de Policía no solo ha fallado en su rol de garantizar la seguridad para los tucumanos, sino que ahora también pone en duda la capacidad del Estado para rehabilitar a quienes han cometido un error. Estas declaraciones son inadmisibles y muestran un abandono total de la función pública. Y solo me convencen de que un funcionario inepto e ignorante no se recupera más", manifestó la parlamentaria radical.