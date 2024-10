San Martín de Tucumán, finalista: ¿Cuáles son las posibles sedes de la final de la Primera Nacional?

A priori, debe considerarse que el reglamento no prevé ningún estadio para este duelo. Es decir, no hay una sede confirmada. Si se toma la última final como referencia (entre Almirante Brown e Independiente Rivadavia), la decisión surgió a partir del criterio de equidistancia de ambos clubes implicados, aunque no es un punto establecido en el reglamento del certamen.