Último día en Medellín: el compromiso del sector privado y los próximos pasos para Tucumán

De todas las cosas que me generaron admiración durante este viaje, quizá la energía que percibimos el último día en el Comité Universidad-Empresa-Estado fue lo que más me sorprendió. A menudo, los tucumanos nos quejamos de nuestros políticos o señalamos la falta de cultura de los ciudadanos de a pie. Es hora de que el sector empresarial también haga una fuerte autocrítica sobre lo que aportamos y cuánto nos comprometemos con nuestro Tucumán. Claramente, pagar impuestos no es suficiente.