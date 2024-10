Buenas noticias para Boca: el "Matador" Cavani renovó hasta diciembre de 2025

Según trascendió, Gago y el “Xeneize” realizaron un pacto de silencio con el objetivo de aminorar el revuelo mediático en México. Incluso, el diario Récord de México aseguró que el ex volante dejaría el club para volver a Argentina, al igual que lo hizo Fernando Hierro, quien se fue de Chivas para dirigir al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Aunque también se mencionó que todavía no existió un contacto certero entre Riquelme y el ex volante.